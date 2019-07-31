كشف الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن كيفية ترويح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه.

وحكى عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن واقعة ذكرها الإمام مالك في كتابه "الموطأ" وشرحه الإمام ابن عبدالبر في كتابه "التمهيد": "أن النبي استيقظ منزعجا (متضايق)، فذهب عند بئر أريس، وكان حوله أرض مملوكة له، وسيدنا أبوموسى الأشعري قال للنبي اجعلني حاجبا لك ولا أدخل أحدا إلا بإذنك".

وأوضح عطية أن ابن عبدالبر استنتج من هذه الواقعة أن العالم الذي يتأسى بالنبي محمد إن شعر بشيء من ضيق النفس يتنزه في مكان فيه ماء وخضرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.