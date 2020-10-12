لمشاهدة مباراة الزمالك.. تردد قناة أون تايم سبورت

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

ومن المقرر أن تُعرض المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت"، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

تردد قناة أون تايم سبورت

وتردد قناة أون تايم سبورت هو 10853 على النايل سات، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وتذاع المباراة بتعليق مؤمن حسن.

وتُنقل المباراة التي تجمع الزمالك وحرس الحدود على ستاد "المكس"، ويقوم بتحكيم المباراة محمود ناجي، بالتعاون مع رجب محمد مساعد أول، وأحمد عطية مساعد ثانٍ، ومحمود رشدي حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو، وإبراهيم محجوب حكم مساعد فيديو.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

والتشكيل المتوقع لنادي الزمالك هو محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى، و خط الوسط محمد حسن - إسلام جابر.، وخط الدفاع أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة، والهجوم مصطفى محمد.

ترتيب الفريقين الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة علمًا بأنّ الفارس الأبيض سيُجرى خصم 3 نقاط منه في نهاية الدوري بسبب الانسحاب أمام الأهلي، ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر من الجدول برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يغيب عن الزمالك اليوم فرجاني ساسى ، وأشرف بن شرقي، وحازم إمام، وطارق حامد وأحمد سيد زيزو، بخلاف الغائبين منذ فترة طويلة مثل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعزيز.