موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء اليوم، الاثنين 12 أكتوبر 2020، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

وتنطلق مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود

وتُنقل المباراة التي تجمع الزمالك وحرس الحدود على ستاد "المكس" عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها مؤمن حسن.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة للحكم محمود ناجي، ويعاونه رجب محمد مساعد أول، وأحمد عطية مساعد ثانٍ، ومحمود رشدي حكم رابع، ووائل فرحان "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "حكم مساعد فيديو".

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحل الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة متأخرًا بفارق 21 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة، علمًا بأنّ الفارس الأبيض سيُجرى خصم 3 نقاط منه في نهاية الدوري بسبب الانسحاب أمام الأهلي، فيما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر من الجدول برصيد 30 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام حرس الحدود

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن - إسلام جابر.

ثلاثي قبل المهاجم: مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما" - كابونجو كاسونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، فرجاني ساسى للإيقاف 6 مباريات، وأشرف بن شرقي للمشاركة مع منتخب المغرب في مباريات الأجندة الدولية، وحازم إمام للإصابة، وطارق حامد وأحمد سيد زيزو، لحصولهما علي الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة، بخلاف الغائبين منذ فترة طويلة مثل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعزيز.