فيديو.. حمو بيكا لعمر كمال: أنا لقيت الطبطبة والزواج "زبادي خلاط"

نصح مطرب المهرجانات حمو بيكا، صديقه وزميله المغني الشعبي عمر كمال بالزواج وإنهاء حياة العزوبية، بعد أن تزوج الأول منذ شهر في حفل زفاف كبير بمحافظة الإسكندرية.

نشر عمر كمال، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، وهو يسأل بيكا عن الزواج قائلا: "الجواز حلو بجد"، ليرد بيكا: " والله الجواز زي العسل".

كما قام "بيكا" بإعطاء نصيحة لكمال قائلا: "نفسي أنت تتجوز وتشوف بنت الحلال اللي تصونك، عشان يجيلك بقى عيل في السكة كده يكتفك، ويشيل عنك، أحلى حاجة في الجواز أن انت بتروح تلاقي لقمة نضيفة، بتلاقي اللي بيطبطب عليك وأنت زعلان وفرحان، والحياة زنزلوبيا، يعني زبادي خلاط ولوز اللوز".

وسخر "كمال" من "بيكا" قائلا: "أنت لقيت الطبطبة؟"، ليرد "بيكا": "لقيت الطبطبة والحنية اللي محدش حنها عليا غير أمي"، مضيفًا: "انتظروا العريس المنتظر عمر كمال".

واختتم عمر كمال قائلا: "بيكا أقنعني وأنا هتجوز خلاص".

يذكر أن حمو بيكا كان قد تزوج في سبتمبر الماضي بمحافظة الإسكندرية، قائلا للمعازيم: "أنتم مش جايين فرح واحد محروق، ويارب يتشل اللي مش جاي يفرح معايا".

وكان الماكيير السينمائي تامر دهب، وضع اللمسات الأخيرة على إطلالة مغني المهرجانات حمو بيكا، قبل زفافه .

وفرض "بيكا" السرية التامة على الفرح، الذي حضره أعضاء فرقته، بالإضافة إلى المطربين الشعبيين، محمود الليثي وحسن شاكوش.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "ماحدش هيقول لي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددًا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهبية، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.