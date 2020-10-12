وزيرة التضامن: 70% من الشعب المصري يستفيد من برامج الوزارة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العدالة الاجتماعية كانت أحد مطالب الشعب البسيط والمتوسط أثناء الثورتين، وكانت منهجا للحكومة كلها وليس وزارة التضامن فقط، لافتة إلى أن الوزارة عملت "بطانة" من الحماية الاجتماعية قبل الإصلاح الاقتصادي، وخدمات الوزارة يستفيد منها 70% من الشعب المصري.

وأضافت "القباج"، في لقاء مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الاثنين، أن الوزارة بدأت أول برنامج دعم نقدي مشروط في مطلع 2015، والإصلاح الاقتصادي كان في عام 2016، وعندما بدأ الإصلاح الاقتصادي كانت مظلة الحماية الاجتماعية تشمل 720 ألف أسرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تلك الأسر تضم حوالي ثلاثة ملايين مواطن، وهم الأفقر، فالوزارة بدأت في برنامج دعم نقدي مشروط، واستكملته ببرنامج "سكن كريم"، وبعدها تم التوسع في هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية.

وأوضحت "القباج"، أن الوزارة أتاحت قروضا متناهية الصغر للتمكين الاقتصادي، وعملت على الاستثمار في البشر، وهناك تعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة المالية، والإسكان، وغيرها، لافتة إلى أن هناك 5 ملايين أسرة تضم نحو 27 مليون مواطن، استفادوا من جميع برامج الحماية الاجتماعية، وهم الفئات تحت خط الفقر، أو على حافة خط الفقر.

وأكدت أن هناك تدخلات أخرى مثل الإقراض، وتشمل حوالي 240 ألف أسرة، موضحة أنه بذلك تصبح الفئة المستفيدة من الدعم الفوري والعاجل لبرامج الحماية الاجتماعية، حوالي 5.5 مليون أسرة، وهو ما يعادل ثلث الشعب المصري، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل أصحاب المعاشات والتأمينات، والذين يشملون حوالي 7.4 مليون أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها برامج أخرى خاصة برعاية المسنين، والأطفال الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة وهم حوالي 10 ملايين مواطن، موضحة أن حوالي 50 مليون مواطن مصري يستفيد من كل برامج الوزارة، أي حوالي نصف الشعب المصري، بالإضافة إلى 23 مليون مواطن في التأمينات والمعاشات، وبالتالي فإن الوزارة تخدم ثلاثة أرباع الشعب المصري، بحوالي 70% منه.