إغلاق السينما لمدة أسبوعين في التشيك بسبب كورونا

أعلنت جمهورية التشيك عن إغلاق دور السينما لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح الأسرع نموًا في أوروبا.

وتشهد التشيك وجود أكثر من 8000 حالة إصابة جديدة بـكورونا يوميًا، بحسب موقع Variety.

قالت ليبور جاليا، من جمعية توزيع الأفلام التابعة لجمعية نوادي السينما التشيكية، إن العودة إلى إغلاق السينما، يؤثر بشدة على إصدار الفيلم التشيكي، وأضاف: "لقد فقدنا الآلاف من رواد السينما".

وفي العالم كله تواجه السينما خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا، ففي أمريكا توجد 25 % من دور عرض السينما مغلقة كما أن الأسواق الرئيسية في لوس أنجلوس ونيويورك تظل مغلقة بالكامل إلى جانب ميشيجان ونيو مكسيكو وسياتل تاكوما وبورتلاند.

كما وافقت الرابطة الوطنية لمالكي دور السينما في كاليفورنيا، بالإجماع على بقاء السينما مغلقة في مدينة سان فرانسيسكو، ذلك على الرغم من تلقي الضوء الأخضر من مسؤولي المدينة لإعادة الافتتاح.

قال أصحاب دور السينما في تصريح سابق: "وضع العديد من الشروط والقيود على دور السينما، يجعل من المستحيل اقتصاديًا إعادة فتح دور السينما، ذلك يحد بشكل كبير من زيارة الجمهور للسينما".

وأعلنت شركة Cineworld عبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل كما سيتم تعليق 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

أعلنت الشركة أنه في حال الإغلاق سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنه يؤثر على 5500 موظف في المملكة المتحدة.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، بينها لا وقت للموت، باتمان، Dune، F9، وماتريكس 4.