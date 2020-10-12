"وزير الثقافة" تصل أسيوط لحضور فعاليات "صنايعية مصر" و"ابدأ حلمك"

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، اليوم، في زيارة لحضور عدد من الفعاليات الثقافية من بينها مبادرتي "صنايعية مصر" و"ابدأ حلمك" بقصر ثقافة المدينة، في حضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها بزيارة محافظة أسيوط للمرة الثانية، مشيدة بالحراك الثقافي الذى تشهده المحافظة في مختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب وتنمية روح الابتكار والابداع لدىهم وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

من جانبه أكد محافظ أسيوط على أهمية دور الثقافة في تطور المجتمع وبناء الانسان والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات.

وأعلن دعمه الكامل للنهوض بقصور ومكتبات الثقافة وامتداد أنشطتها لتصل إلى جميع القرى والنجوع وتنمية النشاط الثقافي والفنون ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية والتنوع في تلك الأنشطة بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء عصام سعد درع محافظة أسيوط لوزيرة الثقافة كما أهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم درع وزارة الثقافة لمحافظ أسيوط.