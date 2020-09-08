محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل مبادرة "صنايعية مصر" وورش " ابدأ حلمك"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ورش عمل مبادرة "صنايعية مصر" وورش مشروع "إبدأ حلمك" بقصر ثقافة أسيوط، التي تنظمها مديرية الثقافة بمشاركة الموهوبين من الأطفال والشباب، تحت إشراف مدربين متخصصين، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، والدكتورة صفاء كامل، مدير عام قصر ثقافة أسيوط.

بدأ المحافظ زيارته للقصر بتفقد ورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" التي دشنتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ علي بعض الحرف التي أوشكت على الإندثار فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر حيث شاهد المحافظ سلسلة من ورش النحت على العظم بالإضافة إلى ورش المعادن التي قدمها الدكتور فرحان أبو السعود مدرس مساعد بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية.

كما شهد المحافظ ورش عمل مشروع "إبدأ حلمك" التي عرضت فقرات غنائية ومسرحية، حيث يهدف المشروع إلى تدريب الأطفال والشباب على فنون المسرح والغناء والتمثيل وصقل مواهبهم تحت إشراف العديد من الفنانيين والأدباء.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى الشباب ومواهبهم المتعددة في ورش النحت والمعادن معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة كما أشاد بمستوى الشباب والأطفال المشاركين في مشروع "ابدأ حلمك" والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى للمشاركة في كافة المسابقات الفنية والمسرحية على مستوى الجمهورية لافتًا إلى أهمية مبادرة صنايعية مصر في تطوير الحرف التراثية والإهتمام بها وتدريب الشباب عليها وتأهيلهم لسوق العمل.