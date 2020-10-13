الحكومة تنشئ طريقا ضخما في قلب سيناء: "شريان تنمية" عرضه 46 مترا

"ننشئ طريقا ضخما بعرض 46 مترا في قلب سيناء"، مفاجأة فجرها مصدر حكومي لـ"الوطن"، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على مد ما وصفه بـ"شرايين التنمية" في قلب شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن مشروعات وخطط التنمية تستهدف إحداث نقلة تنموية نوعية بـ"أرض الفيروز".

ويمتد الطريق لمسافة أكثر من 150 كيلو مترا، وعرضه 6 حارات كاملة، بواقع 3 حارات في كل اتجاه عرض كل منها 3.6 متر لكل حارة، مع تواجد جزيرة وسطية بعرض 20 متراً، بتلك الكلمات واصل "المصدر"، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه تصريحاته، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء الطريق هو أحد مشاريع برنامج تنمية سيناء.

وأوضح المصدر، أن "الطريق الجديد" سيربط شمال بجنوب سيناء، ليتكامل مع الطرق التي تربط محافظات قناة السويس، مع "أرض الفيروز"، حيث يبدأ من طريق "القنطرة – العريش" بالقرب من مركز بئر العبد في شمال سيناء، وينتهي في منطقة "صدر حيطان"، الواقعة بمنطقة "نخل" في وسط سيناء، حيث ينتهي في طريق "النفق – طابا".

وبحسب "المصدر"، سيكون الطريق الجديد ظهيراً قوياً لخدمة "ميناء العريش البحري"، بعد مشروعات الدولة المصرية لتطويره وتحديثه، وجعله ميناء قادراً على جذب حركة التجارة الدولية، مع إنشاء مناطق لوجستية بداخله، حيث سيخدم حركة التجارة بين "الميناء"، ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، كما سيخدم الحركة التجارية بين منفذ "العوجة البري"، ومناطق وسط سيناء.

واستطرد: "المشروع يهدف أيضاً إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل، وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان".

ويعد مشروع إنشاء الطريق أحد مشاريع برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية التجمعات السكانية من البدو الرحل عن طريق توفير سبل استقرارهم، وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم، ومشجعة لخلق الاستثمارات الإنتاجية والتنموية، مما يساهم في توفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.

ومن المُقرر أن ينفذ المشروع خلال فترة 20 شهراً مقبلة، على أن ينتهي بنهاية شهر يونيو 2022، ليُفتتح في إحدى الاحتفالات القومية للدولة المصرية، سواء احتفالات "30 يونيو"، أو احتفالات "6 أكتوبر".