وزيرة التضامن: أنا ضد المواطن الذي يتلقى خدمات فقط

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تُقدم خدمات فقط للمواطنين، ولكن تّطلب من الشعب المصري أن يخدم معها،"أنا ضد المواطن اللي بيتلقى خدمات فقط، لأن المواطن أنضج من ذلك، ونحتاج كلنا نقوم مصر مع بعض، وأنا بقوله الباب مفتوح، وحتى لو هو بياخد خدمة ممكن يشارك في خدمة تانية".

وشددت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، على أنها تحترم المواطن وحقوقه وقدراته، موضحة أن هناك خط ساخن هو "150" يمكن للمواطن الاتصال عليه لتحديد الخدمة التي يرغب في التطوع لخدمة معينة، وأن يكون المواطن إيجابيا، وأن يقول فاعل أساسي للتنمية.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه يجب أن يكون المواطن مراقبا إيجابيا لإبلاغ الوزارة عن إساءة الموارد، أو من يحصل على خدمة لا يستحقها، كما أن الوزارة ترحب بالنقد، كما أن الوزارة قررت إعفاء كبار السن فوق الـ70 عاما، من دفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، ودفع نصف القيمة فقط لمن هم أعلى من سن 60 عاما.

وأشارت القباج، أن التعامل حاليا مع المسنين يكون ببطاقة الرقم القومي، وقريبا سوف تطرح "كارت ذهبي" للحصول على خدمات متكاملة من خلاله، مؤكدة أن هناك عدة خدمات سوف تقدمها الوزارة للمسنين، وذوي الإعاقة والأيتام.