استطلاع: غالبية الكنديين يدعمون عودة الإغلاق وسط تزايد حالات كورونا

كشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن غالبية الكنديين يدعمون إغلاق الشركات غير الأساسية في ضوء الزيادات الأخيرة في حالات "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "نانوس" للأبحاث، وشمل 1003 كنديين، والذي جرى بتكليف من شبكة "سي تي في نيوز" الإخبارية الكندية، أن سبعة من كل 10 مشاركين، ذكروا أنهم يدعمون كلياً أو إلى حد ما، إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل الصالات الرياضية وأماكن العبادة، والسماح فقط للمطاعم بتقديم وجبات سريعة نظرا للزيادة المفاجئة في الحالات.

وقال أقل من ثلث المستجيبين بقليل، إنهم يعارضون هذا الإجراء أو يعارضونه إلى حد ما، بينما قالت نسبة 1% إنهم غير متأكدين.

وأعرب سكان مقاطعة أونتاريو عن أكبر دعم لإغلاق الأعمال التجارية غير الأساسية، حيث أجاب 75%، منهم بأنهم يدعمون الفكرة كلياً أو يدعمونها إلى حد ما.

وسيتم اختبار هذا الدعم بعد أن أمرت حكومة أونتاريو بالإغلاق المؤقت للشركات غير الأساسية يوم الجمعة في ثلاث بؤر من الإصابات في المقاطعة - تورنتو وأوتاوا ومنطقة بيل.

وحصل سكان المقاطعات الأطلسية على ثاني أكبر قدر من الدعم بنسبة 73%، يليهم سكان كيبيك بنسبة 70%.

وبدا أن المشاركين من مقاطعات "البراري" الثلاث، أكثر مقاومة للفكرة من أولئك الموجودين في مناطق أخرى، حيث قال 59% إنهم يدعمون القيود.

وطلب الاستطلاع أيضا من الأشخاص إبداء أفكارهم حول إمكانية وجود استراتيجية اختبار للفيروس موحدة للبلد بأكمله، ووفقا للنتائج، قال 70% من المستجيبين إنهم يدعمون أو يدعمون إلى حد ما استراتيجية اختبار واحدة في جميع أنحاء البلاد، بدلا من وجود قواعد مختلفة في كل مقاطعة.