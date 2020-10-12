صور.. تفاصيل معركة سوهاج والألومنيوم عقب التعادل وفشل الأخير في الصعود

شهد استاد سوهاج الرياضي، اشتباكات بالأيدي، عقب انتهاء الشوط الثاني من مباراة الألومنيوم وسوهاج، في جولة الحسم للصعود للدوري الممتاز.

تعادل الألومنيوم بدون أهداف مع فريق سوهاج، ليفشل الفريق فى الصعود للدوري الممتاز.

لتشهد المباراة عقب ذلك، تشابكا بالأيدي بين الجهاز الفني لفريق سوهاج، مع الجهاز الفني واللاعبين لفريق الألومنيوم وتعدى الفريقان على بعضهما.

وألقى جمهور سوهاج الحجارة، بعد أن قام لاعبو الالومنيوم بقذف الجمهور بالحجارة، وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض الاشتباكات، وخرج لاعبو الألومنيوم فى حراسة الشرطة.

وكان الحكم الدولي محمد ميدو، أطلق صافرته بانتهاء مباراة الألومنيوم وسوهاج، ليشهد بعدها الملعب حالة من الكر والفر، وتطورت الأمور إلى اشتباكات بالأيدي بين اللاعبين من كل فريق، والأجهزة الفنية التى فقدت سيطرتها على الاشتباكات.

وتعدى أحد أطقم الجهاز الفني لسوهاج على المدير الفني للألومنيوم ياسر الكيلاني، الذى رفض كل محاولات التهدئة بعد التعدى عليه.

وكان لقاء سوهاج والألومنيوم، انتهى بالتعادل السلبى ليرفع الألومنيوم رصيده للنقطة 43، في المركز الثالث، بفارق نقطة عن بني سويف الوصيف، والبنك الأهلي المتصدر، ليضيع من الفريق حلم الصعود للدوري الممتاز، الذي كان قاب قوسين أو أدنى في مباراة اليوم مع سوهاج.