العراق الأول عالميا في التلوث بالألغام.. تهدد حياة 3 ملايين نسمة

حروب متتالية عصفت بالعراق، بجانب دائرة من الصراعات المسلحة خمدت نيران الحرب وإرثها الملتهب لا يزال تحت الأرض، حيث هناك 3 مليارات متر مربع من أراضي بلاد الرافدين ملوثة بالألغام، 257 مليون متر مربع منها في إقليم كردستان بحسب تقارير الأمم المتحدة، والذي قال إن تنظيم داعش زرع ذخائر عنقودية وعبوات ناسفة مبتكرة تتطلب برامج نزع خاصة.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة "الغد" الإخبارية، حيث ذكر التقرير أن محافظة البصرة جنوبا، هي الأكثر تضررًا من الألغام التى تغطي 883 مليون متر مربع نتيجة الحرب الإيرانية فى ثمانينات القرن الماضي، مرورا بحرب الخليج الثانية عام 1991، وحتى التدخل الأمريكي فى العراق عام 2003.

وأشار التقرير، إلى أن برامج مسح الألغام لا تزال تكتشف كل يوم مناطق جديدة فى ظل عدم توفر إحصائيات دقيقة بمعدلات زيادة الألغام فى بلاد الرافدين، وتهدد مخلفات الحروب في العراق حياة أكثر من 3 ملايين نسمة، كما أصابت نحو 100 ألف ضحية بعجز فى الأطراف.

صنفت الأمم المتحدة دولة العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام، حيث تبلغ المساحة الملوثة بالألغام به ثلاثة مليارات متر مربع.

وقال مدير برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، بير لودهاس، اليوم الاثنين، إن المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و987 مليونا و275 ألفا و90 مترا مربعا، يقع ضمنها 257 مليونا و378 ألفا و865 مترا مربعا في إقليم كردستان.