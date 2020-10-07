القبض على مفتي "داعش" في كركوك شمال العراق

ذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، أنها ألقت القبض على مفتي "داعش" في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأكدت الوكالة، في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية" العراقية، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن "المتهم كان يعمل المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك، بناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية".

وأوضحت أنه "من عائلة داعشية ولديه اثنين من أخوته وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش وأن شقيقته هي زوجة أحد أمراء داعش في ولاية كركوك".