عبدالمنعم سعيد بعد تسريبات كلينتون: أمريكا سعت لتغيير السلطة بالقاهرة والرياض

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير في العلاقات الدولية، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق، إن تسريبات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، إنما هي انعكاس للاتجاه الموجود بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك حوارات كثيرة للغاية لتغيير نظم الحكم، وكانوا يخططون حينها لتغيير نظم الحكم في القاهرة والرياض، حيث رأوا أن الإخوان من الممكن أن يكونوا صمام الامان ضد التطرف الديني، فرأى اوباما وهيلاري كلينتون، أن الدول العربية والإسلامية تميل إلى أن يذهب الحكم لجماعات منها على أن تكون معتدلة وليبرالية، فركز الإخوان على ذلك.

وأضاف" سعيد" لـ"الوطن"، أن تغيير نظم الحكم في عدد من الدول العربية من خلال التسلل الداخلي، بعضه جهد لوزارة الخارجية الأمريكية، والآخر لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لخلق ثورات في المنطقة، وانتفاضات تؤدي إلى أن يتم تغيير نظم الحكم القائم، مشيرا إلى أن أيديولوجية هذه التنظيمات، بداية من الإخوان لداعش للقاعدة لحسم، للواء السوري، كلها أسماء عديدة لهذه التنظيمات لا تستند إلى أيديولوجية ليست إسلامية، وإنما للخوارج، كل هذه التنظيمات أصولها الفكرية للخوارج، القائمة على فكرة استخدام العنف والاغتيالات منذ قرون طويلة، وهذه التنظيمات ليست معتدلة أو ليبرالية، ولا تؤمن بالانتخابات الديمقراطية، وإنما هم جماعة بمجرد أن يصلوا للسلطة، يقومون بنوع من الاستبداد الديني، ويؤثرون على المرأة والأقليات، موضحا أن مثل هذه التسريبات أدت إلى أن العالم بدأ يتعامل مع هذه التنظيمات على حقيقتها، وهي أنها إرهابية.

وكشفت وثائق البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن تعاون دولة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية؛ لإنشاء قناة إعلامية قطرية، تدعم الجماعة بتمويل 100 مليون دولار.

كما كشفت الوثيقة التي تم الإفراج عنها، أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة؛ بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، نقلا عما نشرته صحيفة "رؤية" الإماراتية، أمس، ولم توضح الرسائل مصير المشروع، وما حدث به لاحقا.

وأشارت إلى لقاء هيلاري كلينتون مع عدد من قيادات شبكة قنوات الجزيرة القطرية، عند زيارتها للدوحة، وفقا لما نشره موقع "جولف نيوز"، اليوم، وتحدثت معهم عن زيارتها للقاعدة العسكرية في قطر.