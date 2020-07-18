عبد المنعم سعيد: حديث تركيا عن وجود شرعية لها في ليبيا "وقح"

قال المفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن تركيا تحاول أن تدافع على شرعيتها في ليبيا باتهام الشرعية المصرية، والتي هي واضحة، حيث تتعامل مصر مع مجلس نواب منتخب والقبائل الليبية، كما أن لمصر جوار جغرافي وتاريخي مع ليبيا، مؤكدا أنه لا يوجد أي ملامة على مصر أن تقلق بسبب وجود العدو الأول للعالم وهي المجموعات الإرهابية والمرتزقة.

وأضاف "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الحديث التركي الحالي به كثير من الوقاحة لأن يحاول أن يخلق لنفسه شرعية، موضحا أن أردوغان يحاول إقناع شعبه بأن وجوده في ليبيا بهدف إهدائهم جائزة ألا وهي النفط والغاز.