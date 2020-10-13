دموع إلهام شاهين وغياب فضل شاكر.. أبرز مشاهد حفلات زفاف النجوم

شهدت حفلات زفاف المشاهير عددا من اللقطات التي لفتت السوشيال ميديا منها انهيار من البكاء وحرمان من حضور حفل الزفاف.

واحتفل المطرب اللبناني فضل شاكر بزفاف ابنه محمد شاكر ولكن دون أن بحضر حفل زفافه، حيث أقام محمد حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى في لبنان وبذلك لم يستطع "فضل" الحضور خوفا من ملاحقته قانونيا.

واكتفى فضل بتهنئة محمد عبر "تويتر"، بنشر صورة تجمعه هو وعروسه وعلق عليها فضل قائلا: "مبروك حبيبي بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة".

واحتفل الفنان هاني مهنا بعقد قران ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، بمسجد الشرطة والذي انهمر في البكاء أثناء كتب الكتاب، ومن جانبه، قال هاني مهنا، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، ويسرا، وبوسي ومحمد الشرنوبي وآخرون، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يتحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

الفنانة إلهام شاهين هي الأخرى انهمرت في البكاء يوم زفاف شقيقها أمير شاهين والذي تعتبره في مقام ابنها.

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.