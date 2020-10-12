وزيرة الصحة: إعلان المنطقة خالية من "شلل الأطفال" قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، يبذل جهودا بالتعاون مع الدول الأعضاء، لإعلان الإقليم خالي من مرض شلل الأطفال قريبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، عقب ترؤوسها اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع من اللجنة، رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين، بمشاركة وزراء الصحة، وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية، خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ما زالت خالية من "شلل الأطفال"، كما أنها تساعد دول في المنطقة للتخلص من هذا النوع من الأمراض.

وأوضحت أن الدول الأعضاء في الإقليم، ناقشوا التقرير السنوي لمدير المكتب الإقليمي للمنظمة عن عام 2019، والذي تضمن عدد من البنود، بينها جهود المنظمة لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون مع الدول الأعضاء.

كانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوصت بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية، للمساهمة في تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلي، لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى، لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية، ستبقى هي البيت الكبير لجميع العاملين في المجال الصحي.