الصحة تحذر الحوامل: سكر الحمل يزيد من ارتفاع ضغط الدم

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإصابة بسكر الحمل، يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل للسيدات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المزمنة وسرطان الثدي والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، لافتة إلى أن مواعيد المبادرة كل يوم من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.

وتشمل المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وحددت الوزارة، 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي، لافتة في منشور توعوي لها، إلى أنّ الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثدي، بجانب التغذية السليمة والمتوازنة، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.

وأوضحت الوزارة أنّ الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، موجودة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، مؤكدة أنّ المبادرة توفر كل وسائل التشخيص الحديثة لسرطان الثدي وأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

كانت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أوصت خلال ترأسها، اليوم الاثنين، اجتماع الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت، بضرورة توفير برامج التغطية الصحية للأمراض غير السارية للمساهمة في تقليل الوفيات للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تشجيع الدول على الاستثمار المحلي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى لتأكيد أهمية عودة الاقتصاد بالتوازي مع مواجهة الدول لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ستبقى هي البيت الكبير لجميع العاملين في المجال الصحي.