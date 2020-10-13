بيج رامي: لم أشعر بأعراض كورونا واكتشفت إصابتي أثناء سفري لإسبانيا

أكد بطل كمال الأجسام العالمي بيج رامي أنه لم يُصب بأي أعراض لفيروس كورونا، ولكنه اكتشف إصابته عند محاولته للسفر لإسبانيا لحضور بطولة أوروبا لكمال الأجسام ووجد التحاليل إيجابية.

وقال رامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه لم يشعر بأي أعراض أو أي مشكلة، لافتًا إلى الإجراءات الاحترازية قليلة في مصر وأن الناس تتعشم في التصوير معه والحديث معه، معتبرًا أنها ضريبة لما يحصل عليه.

وتوقع رامي أن يكون قد أصيب بكورونا بسبب مخالطته بأحد المصابين أثناء التقاط صور معه، مؤكدًا أن الرياضيين يصابوا بالأمراض مثل باقي الناس، مشددًا على ضرورة الحرص، مؤكدًا أن الجميع لديهم عائلات وأفراد وأن كورونا تهدد اقتصاد الوطن.

وكشف بيج رامي عن نتيجة تحاليل أسرته، مؤكدًا أنهم لم يصابوا بالفيروس وأن نتائج تحاليلهم كانت سلبية، مشددًا على وجوب الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية لدى الجميع.