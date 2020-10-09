عمرو أديب يحسد بيج رامي: "أي حد في جسمه هيهزم كورونا بسهولة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وضع فيروس كورونا بمصر جيد، لكنها ليست بدعة في العالم، حيث يزورها عدد كبير من السياح والعاملين من شتى أنحاء العالم.

وأضاف "أديب" خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "احذروا فقد أصيب ترامب بفيروس كورونا وصائب عريقات وبيج رامي أصيب بنفس الفيروس، والكل معرض للإصابة به، لكن أي حد في جسم بيج رامي يهزم كورونا في ثواني، معرفش كورونا استجرت تقرب له إزاي".

وتابع، أن الملمح الرئيس في الموجة الثانية أن الشباب يصابون بفيروس كورونا، على غرار ما حدث في بريطانيا وفرنسا التي تبلغ نسبة الإصابات فيها من الشباب نحو 40% من إجمالي الإصابات.

وواصل: "قلة عدد الوفيات في مصر مقارنة بدول العالم لا يجب أن يجعلنا نطمئن، ففي بريطانيا يتحدثون عن أن المستشفيات لن يوجد بها أماكن لاستقبال مرضى كورونا خلال 10 أيام، احذروا نحن نعود إلى الكابوس الكبير مرة أخرى، وإلى بدايات هذه الأزمة".

وناشد الإعلامي عمرو أديب، أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية وأن يرتدوا الكمامة: "هي أساسية ولا بديل لها، نحن مواطنون عاديون وقد نصاب بهذا الفيروس اللعين، وسيعود بشراسة".

ولفت إلى أن فيروس كورونا لا علاقة له بدرجات الحرارة: "وأنت على البر ممكن تلبس الكمامة وتجنب المخالطة والتزم بالتباعد الاجتماعي، ولا تذهبوا إلى الحفلات والمهرجانات حفاظا على صحتكم".