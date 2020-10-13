مستشار النواب الليبي: المصلحة المشتركة تستدعي الوساطة المصرية

كشف الدكتور عاطف الحاسية مستشار وفد تفاوض مجلس النواب الليبي، تفاصيل مفاوضات المجلس التي تقام حاليًا بالقاهرة.

وقال الحاسية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن المفاوضات جزء من التسوية السياسية الشاملة في الملف الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على التأثير الإقليمي الواضح لجمهورية مصر العربية.

وأبدى الحاسية سعادته بسبب احتضان مصر المفاوضات والتفاهمات بين الأطراف الليبية بسبب العلاقة القديمة بين مصر وليبيا على حد تعبيره وأن المصلحة المشتركة تستدعي الوساطة المصرية بشكل عقلاني ومساعدة ليبيا في اجتياز أزمتها.

وأشار إلى أن المفاوضات سميت بالمسار الدستوري وأن هناك مسارا أمنيا وعسكري واقتصادي وسياسي وأنه يجب على كل المسارات أن تتحد في تسوية سياسية شاملة، مشددًا على أن مصر لها خبرات دستورية وإرث دستوري مهم.

ولفت إلى أن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة يكتسبان ثقلا قانونيا ودستوريا بسبب اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بالتدخل في الشأن الليبي.

وعن حقيقة المفاوضات أكد الحاسية أن المفاوضات تهدف لوضع إطار دستوري وقانوني لما يمكن الوصول إليه في التسوية السياسية الشاملة للانتقال لرئيس ونائبين في المجلس الرئاسي الجديد لمدة 18 شهرا.

ولفت إلى أن المشكلة الكبرى هي عدم وجود دستور لليبيا واعتمادهم على الإعلان الدستوري المؤقت والآن فيها دستور مؤقت يحتوي على عدد من المشاكل، وأن الطرف المُصِّر على تمريرها باستفتاء عام رغم أنها أصيغت في فترة عصيبة وأن الإرهاب كان في درنة ومصراتة والمجتمع لم يكن جاهز لتمريرها وأصبح الإسلام السياسي هو الغالب على المسودة.

وأشار إلى أنهم يريدون وثيقة تنظم العمل التشريعي والتنفيذي في الفترة الانتقالية القادمة والعمل على الدستور الليبي الدائم.