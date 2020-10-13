أقل بيع في "العربي الأفريقي".. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-10-2020

تقدم "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.