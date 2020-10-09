أقل شراء في "أبو ظبي الإسلامي".. سعر اليورو اليوم الجمعة 9-10-2020

تقدم "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 9 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.