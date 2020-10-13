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أعلى بيع في قناة السويس.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-10-2020

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الوطن
10:02 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

تقدم "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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