6 ملامح رئيسية تكشف الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس عالميا ومحليا

سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على السويس، وحجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام المالي 2021/2020، موضحة أنها تستحوذ على 281.2 مليون جنيه من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

واستعرضت وزارة التخطيط، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أهم معالم المحافظة والأهمية الاستراتيجية لها، مشيرة إلى أن بها قناة السويس، التي تعد ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

وتابعت الوزارة بأنها تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، مضيفة: "تستخدمها السفن الحديثة بكثرة عددية كبيرة، لأنها الأسرع والأقصر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، وتمثل الرسوم التي تدفعها السفن نظير عبور القناة مصدرا هاما للدخل في مصر".

وأشارت "التخطيط"، إلى أن قناة السويس تجرى بين ميناء بورسعيد وخليج السويس، وفى أرض تختلف طبيعتها من منطقة إلى أخرى، فطبقات الأرض في بور سعيد والمنطقة المحيطة بها عبارة عن تربة رسوبية ناتجة عن تراكم طمي النيل القادم من فرع دمياط وتمتد التربة بهذه الطبيعة حتى القنطرة أي إلى مسافة أربعين كيلومترا جنوب بور سعيد، وبعدها يختلط الطمي بالرمل الناعم، حيث تتكون المنطقة الوسطى من القناة ما بين القنطرة وكبريت ومعظم أجزاء هذه المنطقة من الرمال.

وأكملت: "أما المنطقة الجنوبية فتربتها متماسكة تتخللها عروق صخرية في بعض الأماكن بعضها من صخور رملية هشة وبعضها من أحجار الكالسيوم وتختلف الميول الجانبية للقطاع المائي للقناة طبقا لطبيعة التربة فهي 4: 1 في القطاع الشمالي 3: 1 في القطاع الجنوبي".

وتعد وزارة التخطيط تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.