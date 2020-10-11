التخطيط: نستهدف 2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030

قالت الدكتورة أميرة تاوضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن مصر من الدول التي ينمو معدل الزيادة السكانية فيها بشكل كبير، لافتة إلى أن الدولة المصرية قامت ببناء مدن جديدة وتحاول تعمير الصحراء بقدر الإمكان.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "لدينا موارد ثابتة أبرزها المياه مثلما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أن الموارد الطبيعية ثابتة في ظل زيادة السكان".

وتابعت "تاوضروس"، أن إدارة القضية السكانية تتكون من شقين، مثل تنظيم الأسرة وضبط النمو السكاني من ناحية، وتقليل معدل المواليد من ناحية أخرى، حيث يبلغ معدل الأطفال 3 لكل سيدة بعدما كان 3.4 لكل سيدة: "نستهدف الوصول إلى 2.4 طفل لكل سيدة كمتوسط، وبالتالي فنحن في حاجة إلى زيادة حملات التوعية.

وقال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن مصر اتخذت عددا من الخطوات المهمة لاستغلال النمو السكاني وتحويله إلى نعمة وليس نقمة، خاصة وأن النمو السكاني يلتهم أي نمو اقتصادي.

وأشار، إلى أن الصين فرضت على شعبها إنجاب طفل واحد فقط منذ عام 1978، منوهًا بأن معدل النمو السكاني حاليا في الصين أقل من 0.6% وهو المعدل العالمي، بينما معد النمو في مصر حاليًا يزيد على 2.5% هو معدل كبير للغاية، ولا يمكن أن يجري تطبيق تجربة الطفل الواحد في مصر.

وأضاف "الفقي"، أن مصر تقوم باستغلال النمو السكاني في إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك أكثر 93% من مساحة مصر غير مستغلة، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت لإنشاء مدن جديدة ستصل إلى 20 مدينة، لتوفير مساكن للشباب والأجيال القادمة، حيث تستهدف الدولة استغلال نحو 5% من المساحة غير المؤهولة بالسكان خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أنه لا يعقل أن تكون شبه جزيرة سيناء يعيش بها نصف مليون مواطن، لذلك قررت الدولة استغلال هذه المساحة الفارغة من الأراضي بتوفير بنية تحتية وإنشاء مدن جديدة، وإنشاء أربعة انفاق تحت المجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج من الوادي والدلتا إلى سيناء وتشجيع الشباب المصري في كافة أنحاء مصر للعمل في سيناء.