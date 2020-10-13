"الرعاية الصحية" تعلن نجاح عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية في بورسعد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن بورسعيد، بإجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية؛ لمريضة تبلغ من العمر 31 عامًا.

وأجريت عملية استئصال الورم للمريضة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بمشاركة فريق متخصص من أمهر أطباء الجراحة العامة والتخدير بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن المريضة حضرت إلى المستشفى، تعاني من انتفاخ وآلام بالرقبة وتغير في الصوت، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات وسحب العينات اللازمة لها، تبين أنها مصابة بورم في الغدة الدرقية، مؤكدة أن العملية أجريت بنجاح، بقيادة د. محمد حلمي المعداوي، استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، ود. محمد نعمان، طبيب مقيم الجراحة العامة، وأ.د. أحمد خميس، أستاذ التخدير بجامعة عين شمس".

وفي إطار استمرار استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف التخصصات الطبية، أشار الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، إلى أنه أنشئت عيادة جديدة لأورام العظام بالمستشفى، وجهزت بأحدث الأجهزة المستخدمة في علاج أمراض أورام العظام، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يحتاج إلى تقنيات وأجهزة خاصة ودقيقة، بالإضافة إلى فريق طبي ذو مهارة وكفاءة عالية؛ لتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمرضى.

وأضاف "شعبان"، أن أورام العظام تخصص منفرد في طب الأورام بالجهاز العضلي الحركي والكسور المرضية؛ إذ يتخصص في استئصال أورام العظام والمفاصل، واستبدالها بمفاصل ذات طبيعة خاصة، وكذلك استئصال الأورام النسيجية العضلية المحيطة بالعظام.

ولفت الدكتور مصطفى شعبان، إلى أنه تقرر العمل بعيادة أورام العظام بالمستشفى، الأربعاء من كل أسبوع، تحت إشرافه والدكتور محمد الكيكي، المدير الطبي للمستشفى، والدكتور محمد فاروق زكي، استشاري جراحة أورام العظام وجراحة العظام والمفاصل؛ لاستقبال وعلاج الحالات الخاصة بأمراض أورام العظام.