الوزير يتابع نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع الاسبوعي للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري للجنة، بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات المعنية (النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).

واستعرض الوزير تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق وفقا للخطة الزمنية المعدة من كل جهة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي).

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالخطة والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنهائها، واستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإزالة أي معوقات، موضحا أنّ أي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وحركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية.

كما وجّه الوزير، قيادات هيئة الطرق والكباري بموافاته بتقارير يومية عن تقدم الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، والتنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري.