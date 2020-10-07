وزير النقل يتابع تحديث نظم الإشارات في السكة الحديد مع "سيمنز"

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد شركة سيمنز العالمية، لمتابعة تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214 كم، والذي يشمل 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا على مسار الخط.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع، إذ أفاد وفد الشركة بأنّ برج أبوحماد سيتم الانتهاء من تشغيله قبل نهاية أكتوبر الحالي، وسيتم تشغيل برج شبلنجة قبل نهاية عام 2020، على أن يتوالى دخول باقي الأبراج للخدمة وفقا لنظام الارتباط الإلكتروني الذي يتم تنفيذه.

وأكد وزير النقل، أهمية تكثيف العمل في المشروع نظرا لأهميته في زيادة عوامل السلامة والأمان لمسير القطارات، مشيرا إلى أنّ المشروع يهدف لتحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إلكتروني حديث، بما يساهم في رفع معدلات الأمان على الخط، وتخفيض زمن رحلات القطارات، وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على الخط يوميًا، وتعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر الخط، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لنقل البضائع عبر السكك الحديدية.

يذكر أنّ خطة وزارة النقل تهدف لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، بطول إجمالي يصل لنحو 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل لـ46.8 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.