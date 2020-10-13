ألمانيا لـ تركيا: توقفوا عن الاستفزاز في شرق المتوسط

دعا هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، اليوم، تركيا للكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مؤكدا تضامن بلاده مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.

وتزامنت تصريحات "ماس"، مع انطلاق زيارته إلى قبرص واليونان؛ لإجراء محادثات حول الخلاف بينهما وتركيا، على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وحث وزير الخارجية الألماني، تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

وأبحرت سفينة تركية، أمس الاثنين، لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، ما دفع اليونان للمطالبة من جديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة، بشأن حقوق التنقيب البحرية.

يشار إلى أن تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان بشأن حقول غاز ونفط في شرق المتوسط، في منطقة تعتبر أثينا أنها تقع ضمن نطاق سيادتها.

وفي 10 أغسطس، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي، ترافقها أخريات حربية، إلى المياه بين اليونان وقبرص.

وتصاعد التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي، أحيت آمال التهدئة.

ثم عمدت أنقرة لاحقا إلى اعتماد لهجة أكثر هدوءا، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، إلى حوار لحل النزاع مع اليونان والاتحاد الأوروبي في المتوسط.

وتحت عنوان "إعطاء فرصة للدبلوماسية"، أعادت أنقرة في 13 سبتمب،ر سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" إلى الساحل التركي.

وعقد وزيرا خارجية تركيا واليونان، في براتيسلافا، أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل إلى اتفاق في الناتو بين اليونان وتركيا، بشأن آلية لتجنب النزاعات، إلا ان إعلان تركيا في وقت متأخر ليل الاثنين، عودة السفينة، أعاد العلاقات إلى المربع الأول.