فرقة الأوبرا تغني من قصص الحب العالمية على المسرح الكبير 

تقدم فرقة أوبرا القاهرة مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، خلال حفليها المقامان في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر على المسرح الكبير منها روميو وجولييت، كارمن، توراندوت، شمشون ودليلة، إكسير الحب، لاترافياتا، توسكا، الحفل التنكري ولاترافياتا.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.