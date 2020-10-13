محافظ الجيزة تغلق 21 سنترا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز

أغلقت محافظة الجيزة 21 سنترا للدروس الخصوصية في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبوالنمرس ومدينة الحوامدية، في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، مشيراً إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

ولفت إلى أن السناتر التى تم غلقها شملت المنير وبسمله وبرادايس بحي الطالبية وغزوة الخندق بحي العمرانية وسنتر شارع المغفرة خلف مدرسة حسام الدين وسنتر vip بشارع الحريات وسنتر اكسفورد بحي بولاق الدكرور وسناتر العاصمة والحرامين بحي الوراق و3 سناتر للدروس الخصوصية بشارع حسين واصف وجهينه والمساحه بحي الدقي وسنتر جمعية مسجد الرحمن والذي يحتوي على 11 قاعه محاضرات وسنتر حسين مهران وسنتر طلعت حرب بشارع بشتيل وسنتر التروللي بحي شمال وسنتر الأمل بشارع الجمهورية وسنتر الفضل بمدينة الحوامدية وسنتر الاوائل بالمنوات بمركز أبو النمرس وسنتر المعهد الديني ببشتيل بأوسيم وسنتر المنار بمركز البدرشين .

وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وأكد على وجود العديد من المراكز التي بها محاضرين غير مؤهلين تربويًا، والغرض الأساسى منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

وأوضح أن الأيام المقبلة تشهد حملات غلق موسعة للمراكز، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.