محافظة الجيزة تنفي ارتفاع قيمة التصالح: أسعارنا الأقل

رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله بعدد من المنصات الإعلامية، بشأن ارتفاع القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنَّه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، وتمّ أولًا الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين، لذا تم منذ الوهلة الأولى وضع أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل أن يتمّ الإعلان عن إجراء أي تخفيضات في الأسعار بأي محافظة أخرى، ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة في هذا الشان.

وأضافت محافظة الجيزة، أنَّه رغم انخفاض أسعار التصالحات بنطاق أحياء ومراكز المحافظة وتجاوباً مع التخفيضات التي حدثت في المحافظات الأخرى إلا أن محافظة الجيزة، أقرّت تخفيضاً أيضًا لأسعار التصالح وهو تخفيض قيمة التصالح للسكني بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمة التصالح للتجاري والصناعي والإداري والخدمي بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمة مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%، وهو ما يجعل محافظة الجيزة هي الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى المحافظات.

فيما أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنَّ هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب، إضافه إلى أن هناك مناطق أخرى يتراوح أسعار التصالحات فيها من 70 إلى 100 جنيه فقط، وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدًا أنَّ المحافظة تضع مصلحة المواطن فى المقام الأول، وتسعى دائمًا لتقديم كل التسهيلات التي تيسر على المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أنَّه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح، حيث أن هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية، ولم يسددوا حتى الآن، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ البت أو الالتفات لأي طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية.