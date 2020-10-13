"طردوني بره البيت".. كواليس شكوى رجل من تعدي نجليه عليه وسرقة معاشه

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات فيديو تداولته أحد المواقع الإخبارية، يشتكي فيه أحد الأشخاص، من تعدى أبنائه عليه وطرده من المنزل، ومحاولة الاستيلاء على معاشه الشهرى.

ونجحت جهود أجهزة الأمن، في تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أن بالمعاش ومقيم بمحافظة مطروح، وبسؤاله اتهم نجليه بأنهما دائمى التعدى عليه، ويرفضان الإنفاق عليه، ويحاولا الإستيلاء على معاشه.

وبمواجهة نجليه، نفيا ما جاء في أقوال والدهما، وأشارا إلى وجود خلافات بينهم، لعدم إنفاقه عليهما وعلى والدتهما، ورفضه الإقامة رفقتهم بمحل سكنهم، وتردده عليهم من حين لآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.