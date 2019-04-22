كشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمشاجرة في شارع شريف بوسط البلد، مؤكدا أن المعركة كانت بين عدد من الباعة في هذه المنطقة، ونفى أن يكون له علاقة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الأحداث، وجار ضبط المتهمين، لتقديمهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة وتهشم عدد من المحلات بشارع شريف، فيما تداول البعض فيديوهات للواقعة، وزعموا أن الحدث يتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.