محضر بيئي ضد محطة كهرباء شبرا بسبب الصرف على النيل

حررت إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة محضر مخالفة بيئية ضد محطة الكهرباء في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بسبب قيام محطة العملاقة بصرف مخلفاتها على نهر النيل.

ورفض مسئولون في شركة الكهرباء السماح لمفتشي الصحة والبيئة بأخذ عينات من الصرف الخاص بالمحطة، الذي يجري صرفه على نهر النيل، مما استدعى تدخل شرطة المسطحات، التي شنت حملة على المحطة، وحررت محضراً للشركة، يحمل رقم "7 أحوال"، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً يفيد قيام إدارة شرطة المسطحات بتحرير محضر لشركة كهرباء شبرا الخيمة، حيث تبين أنه بالمرور على محطة الكهرباء، التابعة للشركة، لسحب العينة الدورية من الخط النهائي لصرف مخلفات المحطة، والذي يتم التخلص منه في نهر النيل، منع مسئولو الشركة مفتشي الصحة البيئية، ومراقب صحة البيئة بالوحدة الصحية، من سحب العينة المطلوبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت حملة شنتها شرطة المسطحات والبيئة، لفحص عوادم السيارات في نطاق محافظة القليوبية، عن ضبط 29 سيارة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، كما شنت الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حمله لضبط المنشآت البيطرية، والتي تُدار بدون ترخيص في القناطر الخيرية وقليوب، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 منشآت بدون ترخيص من الهيئة العامه للخدمات البيطرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات، يفيد بقيام الإدارة بتنفيذ حملة استهدفت المنشآت البيطرية، من عيادات وشركات أعلاف وأدوية بيطرية، أسفرت عن ضبط 5 شركات لتجارة الأعلاف والأدوية البيطرية، تمارس نشاطها فعلياً، بدون الحصول على أي تراخيص من الهيئة العامه للخدمات البيطرية.

كما تم ضبط 3 عيادات بيطرية، تمارس نشاطها بدون طبيب بيطري، بالمخالفه للقرارات واللوائح المنظمة لإدارة المنشأت الطبية، وتم تحرير المحاضر اللازمة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.