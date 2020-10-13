شكري: تحييد الرئيس السيسي لخط "سرت الجفرة" أثر إيجابيا في أزمة ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤكد منذ بداية الأزمة الليبية على أن التسوية السياسية المتمثلة في التوافق وخارطة الطريق الليبيين، تحقق مصلحة الشعب الليبي، وتمنع أي تدخل في شؤون الدولة، خارج النطاق العربي والإقليمي، مشددا على ضرورة القضاء التام على الإرهاب.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن مصر تشدد على التمسك بالوسائل السلمية في الحوار والمبعوث الأممي ومسؤوليته في هذا الشأن، بالإضافة للجهد المبذول بحكم العلاقات الوثيقة، مؤكدا أن مصر خلال الفترة الماضية أسهمت في حل الأزمة الليبية، في إطار مبادرة القاهرة، وتحييد الرئيس السيسي لخط سرت الجفرة، والأثر الإيجابي الذي تولد عنه.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك حوارات تمت في مصر، تناولت الوضع الميداني العسكري، وفيما يتعلق بالحديث حول الدستور، مشددا على أن مصر تأمل في وصول الأشقاء في ليبيا لتفاهم سياسي، بعيدا عن الصراع العسكري، مؤكدا أن تعبير الشعب الليبي عن إرداته، يعيد استقرار الأوضاع في ليبيا وحفاظها على سيادتها ووحدة أراضيها.