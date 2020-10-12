بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره العراقي كتب: نرمين عفيفي 02:39 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020 سامح شكري يذاع الآن مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره العراقي. اقرأ المزيد: أديب: تصريحات مستشار أردوغان عن مصر "شريرة".. وأشكر سامح شكري رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو تستقبل سامح شكري سامح شكري يصل إلى الأردن ويلتقي نظيره أيمن الصفدي سامح شكري: عازمون على مواصلة تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وذويهم سامح شكري يناقش مع نظيره النمساوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية سامح شكري وزير الخارجية العراق