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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره العراقي

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نرمين عفيفي
02:39 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
سامح شكري

سامح شكري

يذاع الآن مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره العراقي.

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