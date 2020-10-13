تشكيل لجنة للتفتيش على أعمال الهيئات الرياضية والشبابية بالأقصر

أعلن حفني بركات حفني، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والرقابة والمعايير بالوزارة والمديريات، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الشبابية والرياضية، حفاظًا على المال العام.

وأوضح "حفني" في تصريح له اليوم، أن أعمال لجنة التفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية بالمحافظة، بدأت وفق الجدول الزمني المعد، وجرى البدء بنادي التجديف للرياضات المائية.

وأكد أن ذلك جاء بناء على ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عن بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020 من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، وتنسيقاً واتساقاً مع النيابة العامة وكافة الجهات الرقابية في الدولة، وستواصل اللجنة المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية.

جديد بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة أهابت بكافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسئولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كافة الإمكانيات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامه بعرقلة سير العمل أو عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.