إصابة 8 باختناق في حريق داخل "سوبر ماركت" وسط الإسكندرية

أصيب 8 أشخاص باختناق، إثر اندلاع حريق، اليوم الثلاثاء، بمخزن سلع غذائية ملحق بفرع "سوبر ماركت" شهير، في منطقة "سبورتنج"، وسط الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في مخزن تابع لسوبر ماركت، بمنطقة "سبورتنج"، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي وسيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران داخل مخزن السلع الغذائية الخاص بالسوبر ماركت الشهير.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص، جميعهم بحالات اختناق بدرجات متفاوتة، بينهم 5 جرى إسعافهم بموقع الحادث، فيما جرى نقل حالتين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، وحالة واحدة إلى مستوصف "نور الإسلام".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.