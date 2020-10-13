42 مرشحا للنواب في القائمة النهائية لنداء مصر غرب الدلتا
كتب:
مروة مرسى
02:51 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
قائمة نداء مصر قطاع غرب الدلتا
تنشر "الوطن" الأسماء النهائية لقائمة نداء مصر لقطاع غرب الدلتا، التي تضم 42 مرشحا لـ3 محافظات، وهي "الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح".
1- مجدي عبدالظاهر مسعود أحمد.
2- مجدي عبدالمنعم محمد عجمية.
3- أحمد مصطفى حامد خليل.
4- حامد عبدالرحمن عبداللطيف أحمد.
5- محمد أحمد محمد أحمد.
6- نزيه حكيم عابدين عبدالرازق.
7- أحمد محمد الغمري محمد.
8- شنوده نصر لبيب غبريال.
9- مصطفى علي مصطفى علي عبدالفتاح الحصري.
10- منال السيد فوزي أبومصطفى.
11- غادة حسين محمد حسنين.
12- ميادة أحمد سيد أحمد.
13- سوزان حيدر حيدر علي فريد.
14- إنجي عبدالغني عبدالعزيز عبدالغني كمال الدين.
15- بثينة حامد صميدة شلش.
16- منى عبدالراضي إبراهيم محمد.
17- إيمان محمد حسن النحوي.
18- هالة حنا صابر سعيد.
19- ياسر عبدالعاطى ايوب محمد ايوب.
20- محمد طه عبدالبر موسى.
21- ممدوح السيد محمد بلال.
22- احمد صابر امين الشهير بأحمد المحصى.
23- هانى أحمد محمد خضر.
24- ماهر رجب ابراهيم محمد الحنش.
25- محمد مجدى محمود سليمان الواحى.
26- احمد ابراهيم محمد ابراهيم الزهيرى.
27- روؤف سعد خليل قرقار.
28- محمد هادى فريد عبدالنبى الخرادلى.
29- انتصار محمد عبدالحميد حسنين الجزار.
30- سحر محمد شوقى كامل الأشقر.
31- بثينه عمر سعد مدكور.
32- ايمان عبدالواحد احمد محمد شعله.
33- دعاء محمد على ابوزيد.
34- مى محمد احمد بسيونى.
35- مها عبدالمنعم على حسن التحفه.
36- ألفت فاروق حسن الحدينى.
37- سعيده سمير فتحى محمد حشيش.
38- دعاء حسين حسن زهران.
39- علاءالدين علام فتحى عيسى.
40- مبروك سالم الشحات مبروك.
41- زينب حسن عبدالفتاح محمود الاشقر.
42- احلام عبدالوهاب محمود فرغلى.
أما الأسماء الاحتياطية لقائمة نداء مصر تضم:
1- مسعود عبدالظاهر مسعود احمد.
2- أسامة جابر محمود قناوى.
3- محمد يونس محمود محمد.
4- احمد محمد عبدالواحد قطب.
5- هاشم جابر احمد ابراهيم.
6- على محمد على العزازى.
7- محمد مراد عوض محمد.
8- هانى ايليا انور شنوده.
9- سالى على مصطفى على عبدالفتاح الحصرى.
10- ولاء سعيد ربيع احمد.
11- فاطمة على فرج على.
12- ايمان عبدالقادر حميده عبدالقادر.
13- جيهان محمود منير كاشف.
14- بسمة مدحت عبدالظاهر مسعود احمد.
15- شريف رشاد شعبان محمد البسيونى.
16- السيده الصغير عبدالدايم محمد مصطفى.
17- سماح محمود عبدالعال محمد جمعه.
18- ابتسام عزيز كمال حنين.
19- منصور محمد جاد يونس.
20- مدحت محمد طه موسى.
21- محمد رجب ابراهيم الحنش.
22- وليد انور على ابوعجيله.
23- محسن ابراهيم عبدالله رزق خليف.
24- هبه محمد عطيه العريان.
25- عبدالله محمود جاد اشكيوى.
26- سمر احمد ابراهيم محمد الزهيرى.
27- أبانوب فيليب أمين نبيه.
28- هادى فريد عبدالنبى الخرادلى.
29- عايده السيد ابراهيم مصطفى.
30- سهر فكرى فتحى صهوان.
31- محمد محمود اسماعيل احمد.
32- بسمه ممدوح السيد بلال.
33- داليا محمد عبدالغنى محمد زكريا قميحه.
34- ايه عصام السيد على محمود.
35- وفاء السيد ابراهيم محمد على.
36- الفت سعد على محمد علام.
37- مها محمد عقيله طايع.
38- سهير محمد عقيله طايع.
39- أنس نصر عطيه نصر.
40- ياسر محمد محمد الخطيب.
41- هدى عبدالرحمن احمد فرج حجاب.
42- امال عبدالوهاب محمود فرغلي.