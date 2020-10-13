42 مرشحا للنواب في القائمة النهائية لنداء مصر غرب الدلتا

تنشر "الوطن" الأسماء النهائية لقائمة نداء مصر لقطاع غرب الدلتا، التي تضم 42 مرشحا لـ3 محافظات، وهي "الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح".

1- مجدي عبدالظاهر مسعود أحمد.

2- مجدي عبدالمنعم محمد عجمية.

3- أحمد مصطفى حامد خليل.

4- حامد عبدالرحمن عبداللطيف أحمد.

5- محمد أحمد محمد أحمد.

6- نزيه حكيم عابدين عبدالرازق.

7- أحمد محمد الغمري محمد.

8- شنوده نصر لبيب غبريال.

9- مصطفى علي مصطفى علي عبدالفتاح الحصري.

10- منال السيد فوزي أبومصطفى.

11- غادة حسين محمد حسنين.

12- ميادة أحمد سيد أحمد.

13- سوزان حيدر حيدر علي فريد.

14- إنجي عبدالغني عبدالعزيز عبدالغني كمال الدين.

15- بثينة حامد صميدة شلش.

16- منى عبدالراضي إبراهيم محمد.

17- إيمان محمد حسن النحوي.

18- هالة حنا صابر سعيد.

19- ياسر عبدالعاطى ايوب محمد ايوب.

20- محمد طه عبدالبر موسى.

21- ممدوح السيد محمد بلال.

22- احمد صابر امين الشهير بأحمد المحصى.

23- هانى أحمد محمد خضر.

24- ماهر رجب ابراهيم محمد الحنش.

25- محمد مجدى محمود سليمان الواحى.

26- احمد ابراهيم محمد ابراهيم الزهيرى.

27- روؤف سعد خليل قرقار.

28- محمد هادى فريد عبدالنبى الخرادلى.

29- انتصار محمد عبدالحميد حسنين الجزار.

30- سحر محمد شوقى كامل الأشقر.

31- بثينه عمر سعد مدكور.

32- ايمان عبدالواحد احمد محمد شعله.

33- دعاء محمد على ابوزيد.

34- مى محمد احمد بسيونى.

35- مها عبدالمنعم على حسن التحفه.

36- ألفت فاروق حسن الحدينى.

37- سعيده سمير فتحى محمد حشيش.

38- دعاء حسين حسن زهران.

39- علاءالدين علام فتحى عيسى.

40- مبروك سالم الشحات مبروك.

41- زينب حسن عبدالفتاح محمود الاشقر.

42- احلام عبدالوهاب محمود فرغلى.

أما الأسماء الاحتياطية لقائمة نداء مصر تضم:

1- مسعود عبدالظاهر مسعود احمد.

2- أسامة جابر محمود قناوى.

3- محمد يونس محمود محمد.

4- احمد محمد عبدالواحد قطب.

5- هاشم جابر احمد ابراهيم.

6- على محمد على العزازى.

7- محمد مراد عوض محمد.

8- هانى ايليا انور شنوده.

9- سالى على مصطفى على عبدالفتاح الحصرى.

10- ولاء سعيد ربيع احمد.

11- فاطمة على فرج على.

12- ايمان عبدالقادر حميده عبدالقادر.

13- جيهان محمود منير كاشف.

14- بسمة مدحت عبدالظاهر مسعود احمد.

15- شريف رشاد شعبان محمد البسيونى.

16- السيده الصغير عبدالدايم محمد مصطفى.

17- سماح محمود عبدالعال محمد جمعه.

18- ابتسام عزيز كمال حنين.

19- منصور محمد جاد يونس.

20- مدحت محمد طه موسى.

21- محمد رجب ابراهيم الحنش.

22- وليد انور على ابوعجيله.

23- محسن ابراهيم عبدالله رزق خليف.

24- هبه محمد عطيه العريان.

25- عبدالله محمود جاد اشكيوى.

26- سمر احمد ابراهيم محمد الزهيرى.

27- أبانوب فيليب أمين نبيه.

28- هادى فريد عبدالنبى الخرادلى.

29- عايده السيد ابراهيم مصطفى.

30- سهر فكرى فتحى صهوان.

31- محمد محمود اسماعيل احمد.

32- بسمه ممدوح السيد بلال.

33- داليا محمد عبدالغنى محمد زكريا قميحه.

34- ايه عصام السيد على محمود.

35- وفاء السيد ابراهيم محمد على.

36- الفت سعد على محمد علام.

37- مها محمد عقيله طايع.

38- سهير محمد عقيله طايع.

39- أنس نصر عطيه نصر.

40- ياسر محمد محمد الخطيب.

41- هدى عبدالرحمن احمد فرج حجاب.

42- امال عبدالوهاب محمود فرغلي.