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مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

كتب:

علي سمير
02:09 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
محمد الشناوي

محمد الشناوي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تطير اليوم الثلاثاء، للمغرب، لمواجهة فريق الوداد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

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