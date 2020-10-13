مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد
كتب:
علي سمير
02:09 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
محمد الشناوي
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تطير اليوم الثلاثاء، للمغرب، لمواجهة فريق الوداد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
لمزيد من التفاصيل من هنا