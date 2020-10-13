نائب بدائرة العمرانية والطالبية يدعو لمناظرة مع المرشحين

دعا الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي عن دائرة العمرانية والطالبية، مرشحي الأحزاب السياسية عن دائرة العمرانية والطالبية إلى مناظرة يتم خلالها طرح البرامج الانتخابية للمرشحين ورؤيتهم السياسية خلال الفصل التشريعي المقبل.

فكرة تنظيم مناظرة

وقال فؤاد، إن الدائرة يترشح فيها العديد من مرشحي الأحزاب السياسية المختلفة مثل المصري الديمقراطي والشعب الجمهوري والوفد ومستقبل وطن، لذا تظهر أهمية فكرة تنظيم مناظرة تلتقي وتُطرح من خلالها الرؤى والأطروحات السياسية والفكرية المختلفة للأحزاب وممثليهم من المرشحين، حيث أن الهدف من المناظرة هو إتاحة الفرصة للجميع لطرح رؤيته على الناخبين حتى يستطيع الناس تقييم المرشحين وبرامجهم الانتخابية وتحديد اختياراتهم، لما تتيحه المناظرات من فرص للاقتراب بأكبر قدر ممكن من الرؤية العميقة لوجهات نظر جميع الأطراف.

خطط الأحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام

وتابع فؤاد، أن المناظرة ستساهم في الكثير من المكاشفة وإيضاح خطط الأحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام بشكل عام والمواطنين بشكل خاص مما سينعكس إيجابيا على حياه المواطنين على المدى البعيد، وكذلك حسم اختياراتهم في الانتخابات المقبلة.

وعي تام بفكر وخلفية المرشح

وأكد فؤاد على أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي معركة وعي تظهر فيها أهمية أن يكون المواطن أو الناخب على وعي تام بفكر وخلفية المرشح الذي سيختاره من خلال الصندوق وليس على أساس المصالح والمال السياسي، مضيفا بأن المناظرة قادرة على تبصير المواطنين بالأجدر نظرا لاعتمادها على المعلومات الصحيحة بعيدا عن الإسهاب والوعود الوردية.

مع الناس

ويخوض النائب محمد فؤاد، الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدي دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت شعار "مع الناس".