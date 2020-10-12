للمرة الثانية.. طفلة تدعم مرشحا لانتخابات مجلس النواب بالأقصر

للمرة الثانية خلال أسبوع، تشهد محافظة الأقصر، نوعًا جديدًا من دعم مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق الأطفال، حيث قامت طفلة بمنطقة نجع الطويل، بوسط مدينة الأقصر، بتصميم لافتة لتقديم الدعم لأحد مرشحي المنطقة يدعى جمال إسماعيل.

اللافتة لاقت استحسان جميع الأهالي، الذين أكدوا حسن سيرة المرشح الانتخابي، وصواب الأسرة في أمر تصميم هذه اللافتة باسم طفلتهم، بناءً على طلبها، وتعبيرًا عن دعمها ودعم الأسرة كلها للمرشح.

جمال إسماعيل هو مدير عام منطقة تأمينات الأقصر للعاملين بالقطاع العام والخاص، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتأمينات والبنوك في الأقصر، وتعد عائلته من أكبر العائلات بالأقصر، التي لها باع كبير في العمل الخدمي بالمحافظة.

وقال "إسماعيل" الذي يترشح عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة الأقصر رقم 34 رمز الصاروخ، إنه يسعى من خلال ترشحه للانتخابات البرلمانية في دورتها لهذا العام 2020، إلى تنفيذ برنامج يشمل العديد من النقاط المهمة، والمدروسة والتي يمكن من خلال إحداث طفرة نوعية في مجال سوق العمل، وهو الأمر الذي سوف يفتح الفرصة أمام الآلاف من أبناء المحافظة للعثور على فرصة عمل مناسبة لهم.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يصب اهتماما كبيرا على الاهتمام بقطاع العمل، من خلال حُسن استغلال المناطق الصناعية، ومنح تسهيلات لاصحاب المشروعات، والاستفادة من قدرات الشباب، وإكسابهم مهارات جديدة في شتى أنواع الصناعة، وبذلك تتحول الأقصر إلى منطقة مُصنعة، لا تقتصر الموراد الاقتصادية فيها على القطاع السياحي فحسب.

وأشار إلى أنه سوف يعمل أيضًا على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين، خاصة الخدمية منها، وسيعمل على حلها من خلال التواصل المُثمر مع الجهات المعنية، خاصة في ظل وجود تضافر قوي بين جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير حياة معيشية أفضل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن مواطني الأقصر لديهم القدرة الكاملة على اختيار مرشحهم الأفضل الذي يتوسمون فيه الخير، والقادر على تحمل مسؤولية التواجد بالبرلمان المصري.

وكانت الأقصر شهدت تصميم أسرة طفل بالأقصر لافتة انتخابية تحمل دعم الحفيد لجدته "زينب السلايمي" التي ترشحت مؤخرًا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وشنت سلطات مجلس مدينة الأقصر مؤخرًا حملات مكثفة لإزالة اللافتات الانتخابية غير الملتزمة بحزمة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمدينة الأقصر، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

يشار إلى أن الأقصر شهدت تقدم 162 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

"الوطن" استعرضت تفصيلا للثلاث دوائر التي خصصت للمحافظة بمجلس النواب.

1- عدد من تم الكشف عليه طبيًا 162 مرشحًا.

2- عدد المرشحين الذين تقدموا للفردي 68 مرشحا.

3- عدد المرشحين الذين تقدموا للقائمة 12 مرشحا.

4- 64 مرشحا أعلنوا خوضهم السباق البرلماني لكنهم لم يتقدموا فعليًا لإحدى القوائم أو الفردي ما يعني خروجهم من السباق.

5- 36 مرشحا محتملا بالدائرة الأولى لمركز وبندر الأقصر.

6- 25 مرشحا محتملا لـ"النواب"، بالدائرة الثانية غرب الأقصر.

7- 22 مرشحا محتملا بالدائرة الثالثة بجنوب الأقصر.