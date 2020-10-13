نائب "النيابة الإدارية": العبء على القاضي بانتخابات النواب يكون مضاعفا

تساءل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال مشاركته في ندوة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، المنعقدة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن "تصرف رئيس اللجنة الفرعية باللجنة عند التسليم، وكيف ننصح أعضاء اللجنة العامة في استقبال أعضاء اللجان الفرعية، كي يستفيد الأعضاء الجدد من القضاة الذين تم تعيينهم بدفعة 2014/2015".

وأجاب المستشار الدكتور محمد أبوضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، موجّها حديثه لرؤساء لجان الفروع، قائلًا: "لا تتعجل في كتابه محاضر التجميع أو إثبات الانتخاب وتسليم الأوراق، نعلم أنك مجهد، فيجب أن تكمل العمل بجهد وإتقان وتفان، كما أنّ العضو في اللجنة العامة موجودا في لجنته وطاقته تُستهلك أمام الكم الهائل من الأوراق والمحاضر الانتخابية التي يتلقاها من اللجان الفرعية، وهو أيضًا منوطا به احتواء الأعضاء في اللجان الفرعية".

وأضاف أنّ العبء في انتخابات مجلس النواب على القاضي يكون مضاعفا أكثر من مجلس الشيوخ أو أي استحقاقات انتخابية أخرى، لزيادة الإقبال من المواطنين، كما وجّه ايضًا لرئيس اللجنة العامة النصح بالتعامل بكل تعاون ولياقة لاستكمال العرس الانتخابي.

وعقدت الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من قضاة المجلس، بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020.

وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إنّ ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.