رئيس مجلس الدولة: الرئيس يحترم نزاهة وحيادية القضاة

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في جميع المؤسسات والجهات، وبينها الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المستشار حسام الدين، أنّ الرئيس السيسي يجل ويحترم السلطة القضائية، ويحترم نزاهته وحياديته، سواء في أحكامه أو إشرافه على الانتخابات، موضحا أنّه التقى الرئيس السيسي خلال تكريمه قضاة في مجلس الدولة.

يذكر أنّ مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوة حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس باحدى فنادق مدينة نصر.

ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.

تأتي الندوة في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وتناقش الندوة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

كما تناقش الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.

وكان المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أصدر القرار رقم 299 لسنة 2020، بأن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء وجودهم فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020.