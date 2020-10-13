10 معلومات عن البرنامج القومي لتقاوى الخضر.. يوفر 7 مليارات جنيه

تؤكد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، استيراد نحو 98% من تقاوى الخضر والفاكهة التي تزرع سنويا في مصر، وإنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا، وفي ضوء توجه مصر لتحقيق الامن الغذائي، واستراتيجية النهضة الزراعية الشاملة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها بشكل عاجل.

وأعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا قوميا لإنتاج تقاوى الخضر والفاكهة، يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية خلال 5 أعوام.

وترصد السطور التالية، أهم 10 معلومات عن المشروع، كما يلي:

1- يهدف المشروع إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

2- يقوم المشروع على التعاون والتنسيق بين باحثي المعاهد البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وذلك في محطات البحوث المنتشرة على مستوى الجمهورية، سعيا لأن تكون الهجن والأصناف متماشية مع الظروف الزراعية والبيئية لجميع مناطق الزراعة بالجمهورية.

3- تم تسجيل 23 صنفاً من تقاوى الخضر والفاكهة لأول مرة في مصر ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر والفاكهة، وشملت الأصناف 5 من هجن الطماطم عالية الجودة و5 من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتلوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا.

4- شمل التقرير اختيار 11 محصولا من الخضر الرئيسية، ضمت الطماطم، والبسلة، والبطاطس، والفاصوليا، والكنتالوب، والخيار، والبطيخ والكوسة، والفلفل، والباذنجان، بالأضافة الى اللوبيا.

5- ضم برنامج إنتاج تقاوي الطماطم استنباط هجن للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، وتصنيع المحصول وتعبئته، وتتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة، ومدة البرنامج هي أربع سنوات وتنهي في 2020.

6- برنامج محصول الفاصوليا يقوم على استنباط أصناف محلية جديدة تصلح للاستهلاك الأخضر وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة خارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وتحت الأنفاق، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس، ويهدف البرنامج لتقليل استيراد تقاوى الفاصوليا وخفض تكاليف الإنتاج عن طريق إنتاج تقاوى محلية تكون أرخص في السعر من التقاوي المستوردة.

7- يقوم برنامج محصول البسلة على تحقيق عدة أهداف، بينها، تنقية وإكثار الأصناف المحلية من تلك التي لها انتشار واسع، واستنباط أصناف محلية جديدة تناسب الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وتكون ذات إنتاجية عالية ومواصفات جيدة مناسبة لذوق المستهلك، فضلا عن استنباط أصناف بسلة تناسب الجمع الآلي، إضافة إلى استنباط أصناف محصول من البسلة يناسب التصنيع.

8- يعمل برنامج محصول الباذنجان على الحد أو التقليل من كميات بذور الباذنجان المستوردة، الامر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج عن طريق توافر بذور هجن باذنجان محلية أرخص سعرا، إلى جانب برنامج الكوسة، الذي يهدف إلى استنباط هجن كوسة محلية تصلح للزراعة في العروات المختلفة تلائم ذوق المستهلك، كما تصلح في الوقت نفسه للزراعة تحت الأنفاق، وتتحمل الإصابات المرضية.

9- فيما يتعلق بنتائج برنامج إنتاج تقاوي محصول البطاطس فيقوم بتوفير نواتج برنامج إنتاج تقاوي بطاطس من زراعة الأنسجة نباتات، وميني تيوبر، وأجيال تالية للسوق المصر، بمصادر محلية بنسبة 100% ذات مواصفات مرتفعة، حيث يتم إخضاع المراحل المختلفة للفحص من قبل معهد بحوث أمراض النبات والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

10 - يعمل برنامج محصول البطيخ على استنباط هجن بطيخ عالية الجودة حيث يكون حجم العرش الأخضر قوى وذا صفات ثمرية جيدة، من حيث اللحم، واللون، والطعم، ونسبة السكريات تكون مرتفعة به، وفي الوقت ذاته يعمل البرنامج الوطني على تقليل كميات بذور الكنتالوب المستوردة، وتصل إلى 2,859849 طن وتعادل حوالي 87 مليون بذرة سنويا.