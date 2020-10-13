ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 1.5 كيلو استروكس وحشيش بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات المختلفه بلغت أوزانها 1.5 كيلو استروكس وحشيش وهيروين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تجار مخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا، يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت مراكز واقسام المديرية، قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية لضبط الخارجين على القانون وتاجري المخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس زنة 1,320 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين زنة 55 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش زنة 15 جرامًا.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية 3 أطنان كبدة مستوردة فاسدة في أحد مطاعم الوجبات الجاهزة في شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة استهدفت مدينة شبرا الخيمة، ما أسفر عن ضبط 3.05 طن كبدة مستوردة ومفروم لحوم في مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بشبرا الخيمة، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب وجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما ضبطت مباحث التموين فى القليوبية أمين مخزن ومتعهد تعبئة في إحدى شركات الجملة بشبين القناطر، لقيامهما بالتصرف بالبيع فى كميات من السكر المدعم وبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين وقائديهما والتحفظ على 15 طن سكر مدعم قبل طرحها للبيع.