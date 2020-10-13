الخطيب: توفير منافذ لصرف الأدوية لأسر الشهداء بكل المحافظات

قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والتي ستوفر خدمة علاجية متميزة في مختلف المحافظات لأسر الشهداء والمصابين.

وأشار "الخطيب"، في بيان، إلي توفير منافذ لصرف الأدوية بكل محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أسر الشهداء والمصابين، وعدم تحملهم مشقة وعناء السفر والتنقل من المحافظات إلى القاهرة.وتابع أنه جاري الانتهاء من تطوير وتجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمي بالسيدة زينب بالإضافة لتوفير صيدلية لصرف الأدوية داخل المقر للتيسير على أسر الشهداء والمصابين.

وأضاف "الخطيب"، أنهم يعدون لتنظيم احتفالية كبرى بمشاركة جميع أسر الشهداء والمصابين، لتكريمهم والاستماع إلى آرائهم عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفى ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تقليص خدمات المجلس أو نقل تبعيته إلى أحدى الجهات، مشدداً على أن المجلس يسعى لإضافة حزمة من خدمات الرعاية جديدة خلال الفترة المقبلة ليستفيد منها جميع المقيدين بقواعد بيانات المجلس.

وناشد "الخطيب"، أسر الشهداء والمصابين الذين لديهم اقتراحات بشأن أعمال التطوير الجارية التقدم بها لإدارة الاستقبال أو إلى اللجنة المشكلة لاستقبالهم كل ثلاثاء بالمقر الخدمي للمجلس، على أن يتم دراسة تلك المقترحات والعمل على ادارجها ضمن خطة تحديث الخدمات.